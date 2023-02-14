18 yaşındaki Azad öldü; arkadaşı 'Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk' dedi Güncel Haberler ANTALYA'da arkadaşı E.O.T.'nin (18) tabanca ile kazara vurduğu iddia edilen Azad Altay (18), hastanede hayatını kaybetti. ANTALYA'da arkadaşı E.O.T.'nin (18) tabanca ile kazara vurduğu iddia edilen Azad Altay (18), hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan E.O.T. ifadesinde, "Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk; birden patladı" dedi. Olay, 5 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.O.T.'nin elinde oynadığı tabanca ateş alınca arkadaşı Azad Altay alnından vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Altay, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Altay, 13 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan E.O.T.'nin ifadesinde, "Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk; birden patladı. Ne yapacağımı bilemedim" dedi. E.O.T.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Altay'ın cenazesinin, otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Altay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 18 yaşındaki Azad öldü; arkadaşı 'Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk' dedi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.