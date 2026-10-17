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18 otelli Uludağ'da kar başladı, kayak sezonunun aralıkta başlaması öngörülüyor

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18 otelli Uludağ'da kar başladı, kayak sezonunun aralıkta başlaması öngörülüyor
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Uludağ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. 8 bin 500 kapasiteli 18 otelin bulunduğu merkezde kayak sezonunun aralıkta başlaması öngörülürken, hava sıcaklığı 4 derece ölçüldü ve karın yarın sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, kar yağışı başladı. 8 bin 500 kapasiteli 18 otelin bulunduğu Uludağ'da kayak sezonun aralık ayında başlaması öngörüldüğü belirtildi.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Uludağ'da hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde ise 0 ila 1 derece arasında olacak. Kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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