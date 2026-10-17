18 otelli Uludağ'da kar başladı, kayak sezonunun aralıkta başlaması öngörülüyor

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TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, kar yağışı başladı. 8 bin 500 kapasiteli 18 otelin bulunduğu Uludağ'da kayak sezonun aralık ayında başlaması öngörüldüğü belirtildi.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Uludağ'da hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde ise 0 ila 1 derece arasında olacak. Kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı