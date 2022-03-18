SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Silvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezinde düzenlenen programda da Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, 1. Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nın dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri olduğunu söyledi.

Öztürk, "Çanakkale'de bir millet adeta küllerinden doğmuş tüm dünyanın gıpta ettiği destansı bir mücadele ile varlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Çanakkale ruhu bu topraklarda doğan her çocuğun içindedir. Çanakkale şehitleri ruhumuzun bir parçasıdır. Türk Milleti bu ruh sayesinde İstiklal Savaşını kazanmış bağımsız bir devlet kurmuş, modern bir milli devlet inşa ederek muasır medeniyet hedefine ulaşmayı kendine gaye edinmiştir." dedi.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler yapıldı, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz, Alay Komutan Vekili Yarbay Nedim Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, birim müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, şehit ve gazi yakınlarının onuruna verilen yemekle son buldu.