17. Bin Nefes Bir Ses Festivali Konya'da Başlıyor

17. Bin Nefes Bir Ses Festivali Konya'da Başlıyor
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Konya Devlet Tiyatrosu, 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali'ni düzenleyecek. Festivale 5 yabancı ekip ve 13 yerli grup katılacak.

Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, 24 Mayıs-1 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş, festivalin tanıtımı için yaptığı toplantıda, birincisi 2008'de gerçekleştirilen festivalin 17'ncisini düzenlemekten onur duyduklarını söyledi.

İlk festivalden bugüne 27 ülkeden 116 grup ve yerli gruplarla toplam 167 tiyatro grubunu Konya'da ağırladıklarını vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

"Festivalimiz, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de, Anıt alanında saygı duruşu ve çelenk koyma töreniyle başlayacak. Ardından protokol üyeleri, halkımız, davetli tiyatro gruplarımızın katılımcıları ve değerli basın mensuplarının katılımıyla, festivalimizin simgesi haline gelen, Anıt alanından başlayarak Mevlana Meydanı'na kadar sürecek olan kortej yürüyüşüyle devam edecek. Mevlana Meydanı'nda Valimiz İbrahim Akın bizleri karşılayacak ve festivalimizin startı verilecek. Akşam 19.30'da tiyatro binamızın bahçesinde misafirlerimiz için hazırladığımız görkemli bir karşılama töreniyle sizleri bekliyor olacağız. Saat 20.00'de protokol konuşmalarının ardından, dünyaca ünlü Hollanda - Slapstıck Tiyatrosu'nun "Şerzo" adlı müzikal gösterisiyle perdelerimizi açacağız."

Baş, kortej yürüyüşü ve festival açılışına tüm sanatseverleri davet ederek, şöyle devam etti:

"Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Gürcistan olmak üzere 5 yabancı ekip 7 farklı oyunla ve ayrıca 13 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek olan festivalde, 20 seçkin oyun 32 temsil ile Konyalı sanatseverlerle buluşacak. Festivalimizin içeriğinde büyük oyunların yanı sıra geleceğimizin mimarı çocuklarımız için eğitici, öğretici ve eğlendirici çocuk oyunlarına da yer verdik. Şehrimizin her bölgesinde festival coşkusunu yaşamak ve yaşatmak adın kendi sahnemizle birlikte Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi Sahnesi, Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu ve Konya Oditoryum Sahneleri, Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi Sahnesi ve Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Sahnesi olmak üzere 6 sahnede seyircilerimizle buluşacağız."

Toplantıya İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Erhan Dargeçit ve gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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