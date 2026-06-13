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Manisa'daki Bebek Ölümü Topuk Kanı Verileriyle 16 Yıl Sonra Aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'da 2010'da yaşanan bebek ölümünün, 16 yıl sonra Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulamalarla aydınlatıldığını ve şüpheliler hakkında 'altsoyu kasten öldürme' suçundan işlem başlatıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'da 2010 yılında yaşanan bebek ölümünün, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından 16 yıl sonra Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek, şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçu kapsamında işlem başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır. İlgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesi kaldırılmıştır" dedi.

Gürlek, şunları kaydetti:

"2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur. Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında 'altsoyu kasten öldürme' suçu kapsamında işlem başlatılmıştır.

Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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