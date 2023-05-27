16 yaşındaki genç; annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Silivri'de yaşayan 16 yaşındaki M.A.; annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan genç, ayağından silahla vurularak yakalandı.

Alibey Mahallesi'nde meydana gelen feci olayda; 16 yaşındaki M.A., tartışma sonrası annesi Nazlı A. (42) ve ablası Esra A.'yı(18) bıçakladı. Sesleri duyarak daireye gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen komşu Semiha Bağ'ı da bıçaklayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

ÜÇÜ DE KURTARILAMADI

İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, Nazlı A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan ablası Esra A. ile komşuları Semiha Bağ ise ambulansla kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi. Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli M.A, ayağından silahla vurularak yakalandı.