16 MİLYAR LİRALIK VURGUNU YAKALAYAN POLİSLERE ÖDÜL - Haberler

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16 MİLYAR LİRALIK VURGUNU YAKALAYAN POLİSLERE ÖDÜL

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği belirlenen Recep (26) ve Emre (27) Gezek kardeşleri yakalayan polis memurlarına Başarı Belgesi verdi.

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği belirlenen Recep (26) ve Emre (27) Gezek kardeşleri yakalayan polis memurlarına Başarı Belgesi verdi. Kentte 2 Mart'ta akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Recep ve Emre Gezek kardeşlerin, aracında arama yaptı. Aramada araçta ruhsatsız tabanca bulundu. Gezek kardeşler, 'Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz' diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi. Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı. Vali Zülkif Dağlı, makamında misafir ettiği komiser yardımcıları Merter Ertaş, Yakup Dülger, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurunlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu'na Başarı Belgesi verdi.

16 MİLYAR LİRALIK VURGUNU YAKALAYAN POLİSLERE ÖDÜL

16 MİLYAR LİRALIK VURGUNU YAKALAYAN POLİSLERE ÖDÜL

16 MİLYAR LİRALIK VURGUNU YAKALAYAN POLİSLERE ÖDÜL

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zülkif Dağlı, Türk Lirası, Polis, Mart, Güncel, Haberler

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