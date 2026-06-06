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Devrilen tarihi çınar araca zarar verdi; yol trafiğe kapandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kökü çürüyen yaklaşık 150 yaşındaki çınar ağacı, seyir halindeki hafif ticari araca zarar vererek yola devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde panik anları yer aldı.

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERADA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaklaşık 150 yaşında olduğu belirtilen ve kökünün çürümesi sonucu yola devrilen çınar ağacının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ağacın devrildiği sırada seyir halinde olan hafif ticari araca zarar verdiği ve çevrede yaşanan panik anları yer aldı.

Haber: Hasan BOZBEY-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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