Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk, iddiaya göre aynı iş yerinde çalışan kalfa ve arkadaşı tarafından elleri bağlanıp, makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava sıkılması sonucu ağır yaralandı. İç organlarında hasar oluşan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K., kalfa ve arkadaşı tarafından elleri bağlanarak makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.
- Muhammed K., iç organlarında ciddi hasar oluşması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
- Şüpheli Habip A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K., kalfa ve arkadaşı tarafından saldırıya uğrayarak ciddi şekilde yaralandı. İç organlarındaki hasar nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.
ELLERİ BAĞLANIP MAKATINA KOMPRESÖRLE HAVA VERİLDİ
Olay, dün Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed K., iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi, ardından pantolonu zorla çıkarılarak, makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.
İÇ ORGANLARINDA HASAR OLUŞTU
Ağır yaralanıp, yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Muhammed K., buradaki ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habip A., gözaltına alındı. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Habip A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba Ahmet K., sorumluların cezalandırılmasını istedi.