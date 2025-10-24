Haberler

15. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Karabük'te Başladı

15. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Karabük'te Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te 'Ailede Ebeveyn' temasıyla başlayan 15. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu, Vali Mustafa Yavuz'un açılış konuşmasıyla açıldı. 'Aile Yılı' kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, sevgi ve aile içerisindeki dayanışmanın önemi vurgulandı.

Karabük'te düzenlenen "15. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu" başladı.

Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde "Ailede Ebeveyn" temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Vali Mustafa Yavuz, "Aile Yılı" kapsamında bu yıl birçok kurum tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Yavuz, anne ve baba olmanın toplumsal yapı için taşıdığı önemine ve sevginin aile içerisindeki en temel husus olduğuna dikkati çekerek "Ebeveyn olarak, çocuklarımızı koşulsuz sevmemiz lazım. Cömertçe çocuklarımıza sevgimizi sunmamız lazım ki saygı ve sevgi görelim." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da üniversite olarak "Aile Yılı" kapsamında çeşitli organizasyonlar planladıklarını aktararak "Bu kapsamda 'Aile İçi Dayanışma Sosyal Model Tasarım Yarışması' açtık. Türkiye çapında organize ettiğimiz yarışmaya 64 ilden gençlerimiz proje önerilerini verdiler." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Karasal, Araştırmacı-Yazar Ramazan Kayan, İHH Gazze Yetim Birimi Başkanı Nil el Hüseyni ve Küresel Sumud Filosu Aktivisti Zeynel Abidin Özkan'ın katılımıyla açılış paneli düzenlendi.

Sempozyum, 26 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.