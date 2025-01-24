15 Temmuz Gazisi Osman Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 15 Temmuz gazisi Osman Aydın'ın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara'daki bir hastanede yaşamını yitiren Aydın'ın cenazesi, memleketi Kızılırmak ilçesine getirildi.

İlçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Fırat Taşolar, Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Kızılırmak Belediye Başkanı Erol Şentürk, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.