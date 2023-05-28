Osmaniye'de 14 Mayıs'ta oy kullanmayı 3 gün ile kaçıran bir genç kız ikinci turda ilk kez oy kullandı. Ayşegül Gezer, ilçede oy kullanacağı okula gelerek ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı.

14 Mayıs'ı 3 günle kaçırmıştı... 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullandı

OSMANİYE - Osmaniye'de 14 Mayıs'ta oy kullanmayı 3 gün ile kaçıran bir genç kız ikinci turda ilk kez oy kullandı.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs günü hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için Türkiye bugün ilk kez ikinci tura gitti. Bu nedenle ilk turda oy kullanamayan binlerce vatandaş ikinci turda oy kullanma imkanı buldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de 14 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına girmesine 3 gün kaldığı için oy kullanamayan Ayşegül Gezer ikinci turda oy kullandı. Gezer, ilçede oy kullanacağı okula gelerek ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı. Gezer, ilk turda 3 gün ile oy kullanmayı kaçırdığı için üzüldüğünü ancak ikici turda oy kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.