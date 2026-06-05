Lübnan'da hastane çevresini hedef alan İsrail saldırısından kurtulan 14 günlük Yusuf bebek ailesine umut oldu

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi'nde tedavi gören 14 günlük Filistin kökenli Yusuf el-Ceşşi, hayatının ilk günlerinde hedef olduğu İsrail saldırısından sağ kurtularak ailesine umut oldu.

Henüz dünyaya geleli iki hafta bile olmadan kendisini kuvözde bulan minik Yusuf, 1 Haziran'da hastane çevresine düzenlenen İsrail saldırıları sırasında patlama sesleri arasında yaşam mücadelesi veriyordu. Hastanede ve çevresinde büyük hasar oluşurken, minik Yusuf saldırılardan yara almadan kurtuldu.

İsrail ordusunun hastane çevresine düzenlediği eş zamanlı hava saldırıları, sağlık tesisini kısa sürede yaralılarla dolu bir acil durum merkezine dönüştürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı. Yaralılar arasında sağlık çalışanları, hemşireler ve idari personel de yer alırken, hastanenin çeşitli servislerinde ağır hasar oluştu.

Saldırı sırasında yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kuvözünde bulunan Yusuf bebek ise doktor ve hemşirelerin gözetiminde yaşam mücadelesini sürdürüyordu. Doğumundan sonra sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınan bebek, çevresindeki tüm yıkıma rağmen sağlık ekiplerinin çabasıyla güvende kaldı.

Patlamaların izleri hastane duvarlarında kalırken, ailesi şimdi Yusuf'un taburcu olacağı günü bekliyor.

Dünyaya gözlerini açar açmaz İsrail saldırganlığıyla tanışan Yusuf bebek, ailesi için yaşanan tüm acıların arasında hayata tutunmanın ve umudun sembolü haline geldi.

Korku dolu anlar

Yusuf bebeğin annesi 36 yaşındaki Merve el-Ceşşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan kısa süre önce hastaneden ayrıldığını, ardından bölgeyi sarsan şiddetli patlama seslerini duyduğunu söyledi.

Ceşşi, "Patlamayı duyar duymaz aklıma ilk gelen şey oğlum oldu. Eşimle birlikte hemen hastaneye koştuk. Ona bir şey olmuş olmasından çok korktuk." dedi.

Yakındaki bir binaya yönelik saldırı tehdidinden haberdar olduklarını belirten anne Ceşşi, ancak saldırının boyutunun bu kadar büyük olacağını tahmin etmediklerini ifade etti.

Hastaneye ulaştıklarında yaralılarla dolu ambulanslar ve acil servis önündeki yoğunluk nedeniyle içeri girmekte zorlandıklarını anlatan Ceşşi, oğlunun bulunduğu katın ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi.

Ceşşi, "Yusuf'un bulunduğu bölüm büyük hasar aldı ancak oğlum yara almadan kurtuldu. Sağlık ekipleri onu kuvözde tutmaya ve bakımını sürdürmeye devam etti." diye konuştu.

Doktorların kendilerine Yusuf'un sağlık durumunun her geçen gün iyileştiğini ve tedavisinin tamamlanması için birkaç gün daha hastanede kalması gerektiğini aktardığını belirten anne Ceşşi, yaşadıkları korkuya rağmen saldırıdan kurtulan bebeğinin kendilerine umut olduğunu dile getirdi.

Hastane çevresinde büyük yıkım

Saldırının ardından ortaya çıkan görüntüler, hastane çevresindeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

İsrail ordusunun 1 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı üç hava saldırısında çevredeki konutlar, iş yerleri ve araç park alanları büyük zarar gördü. Çok sayıda bina kullanılamaz hale gelirken, hastanenin çeşitli servisleri de hasar aldı.

İsrail, son üç ayda Lübnan'da sağlık hizmetlerini hedef alan 190 saldırı gerçekleştirdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte sağlık çalışanları ve sağlık tesisleri de sık sık hedef alınıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre İsrail, son üç ay içinde Lübnan'daki sağlık hizmetlerini hedef alan 190 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 128 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Aynı dönemde ülke genelindeki 17 hastane kısmen hasar görürken, 3 hastane ile 42 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.