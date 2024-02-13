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130 İŞ MAKİNESİ VE EKİPMAN İLE ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

'130 İŞ MAKİNESİ VE EKİPMAN İLE ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait toplam 130 iş makinesi ve ekipman ile Antalya'daki sel felaketinden etkilenen bölgelerde hayatın bir an önce normale dönmesi için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Selde zarar gören tarım arazileri ve seralara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabb'imden rahmet niyaz ediyor; selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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