Ortak askeri tatbikat PRAGATI, 13 ülkenin katılımıyla Hindistan'da başladı

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde 13 ülkenin katılımıyla çok taraflı askeri tatbikat PRAGATI 2026 başladı. İki hafta sürecek tatbikatta dağlık ve ormanlık arazilerde operasyonlar yapılacak.

Çok taraflı askeri tatbikat PRAGATI 2026; Hindistan, Butan, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Maldivler, Myanmar, Nepal, Filipinler, Seyşeller, Sri Lanka ve Vietnam'ın katılımıyla Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde başladı.

Hindistan Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, çok taraflı askeri tatbikat PRAGATI 2026'nın, Meghalaya eyaletindeki Umroi Askeri Üssü'nde 13 ülkenin katılımıyla başladığı duyuruldu.

Açıklamada, Hint Okyanusu bölgesindeki orduları bir araya getirmeyi hedefleyen tatbikatın açılış törenine üst düzey askeri yetkililerin katıldığı aktarıldı.

İki hafta sürecek tatbikat kapsamında, dağlık ve ormanlık arazilerde askeri operasyonlar yapılacağı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda eğitim faaliyetleri yürütüleceği vurgulandı.

"Hint Okyanusu Bölgesinde Büyüme ve Dönüşüm için Bölgesel Orduların Ortaklığı" anlamına gelen PRAGATI tatbikatı, katılımcı ordulara profesyonel bilgi alışverişinde bulunma, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenme ve askeri birlikler arasında daha yakın bağlar kurma konusunda ortak bir platform sağlamaktadır.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
