İletişim Başkanı Duran'dan 'Dünya Radyo Günü' mesajı

İletişim Başkanı Duran'dan 'Dünya Radyo Günü' mesajı
Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya Radyo Günü dolayısıyla radyo emekçilerini kutlayarak, radyonun toplumsal hafızayı canlı tuttuğunu vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Doğru, tarafsız ve kamu yararını gözeten yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm radyo emekçilerimizin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Radyo; haberin, bilginin ve kültürün en samimi ve en köklü iletişim araçlarından biridir. Dijitalleşen dünyaya rağmen güvenilir, hızlı ve erişilebilir yapısıyla toplumsal hafızamızı canlı tutmaya, insanları ortak bir ses etrafında buluşturmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu yana milletimizin sesi ve gönül köprüsü olan radyolarımız; kriz anlarında, afetlerde ve her türlü zorlu koşulda vatandaşlarımıza ulaşarak önemli bir kamusal sorumluluğu yerine getirmiştir. Bu vesileyle; doğru, tarafsız ve kamu yararını gözeten yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm radyo emekçilerimizin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
