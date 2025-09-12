Haberler

TİP'ten 12 Eylül Darbesine Eleştiri

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılına ilişkin "Emek, özgürlük ve demokrasi düşmanı ' Saray Rejimi'nin kökleri, cuntacı Kenan Evren'in ABD emperyalizmi destekli faşist düzenine kadar uzanmaktadır. Halk iradesine saygısızlık, darbecilik ve yasakçılık cuntanın Saray'a mirasıdır" açıklamasını yaptı.

TİP, 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "12 Eylül kanlı darbesini lanetliyoruz. Emek, özgürlük ve demokrasi düşmanı Saray Rejimi'nin kökleri, cuntacı Kenan Evren'in ABD emperyalizmi destekli faşist düzenine kadar uzanmaktadır. Halk iradesine saygısızlık, darbecilik ve yasakçılık cuntanın Saray'a mirasıdır. 'Sizin çocuklar' bu defa başaramayacak" denildi.

TİP'in paylaşımında, "Kendisi değil ama fikirleri iktidarda" yazılı 1980 darbesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 17. Genel Kurmay Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir arada olduğu fotoğraf yer aldı.

