11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den "Kerkük" Mesajı: "Vali Mehmet Seman Ağa'yı ve Bu Süreçte Emeği Geçen Herkesi Tebrik Ediyorum"

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa’yı kutladı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerkük'e 102 yılın ardından yeniden bir Türkmen Vali atanmasından memnuniyet duydum. Vali Mehmet Seman Ağa'yı ve bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu adım, etnik ya da dini ayrım gözetmeksizin tüm halkın bir arada ve huzur içinde yaşaması için bir fırsat olarak kullanılmalıdır. Bölge halkının tamamı için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
'Kocamla birliktesin' deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı

Görüntü Türkiye'den! Kadınların erkek kavgası sürpriz sonla bitti
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası yürek ısıtan hareket
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya tarihinde eşi benzeri yok! O ülkede çocuk suçlulara müebbet