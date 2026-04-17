11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den "Kerkük" Mesajı: "Vali Mehmet Seman Ağa'yı ve Bu Süreçte Emeği Geçen Herkesi Tebrik Ediyorum"

(ANKARA) - 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı kutladı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerkük'e 102 yılın ardından yeniden bir Türkmen Vali atanmasından memnuniyet duydum. Vali Mehmet Seman Ağa'yı ve bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu adım, etnik ya da dini ayrım gözetmeksizin tüm halkın bir arada ve huzur içinde yaşaması için bir fırsat olarak kullanılmalıdır. Bölge halkının tamamı için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA