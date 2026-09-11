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105 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonuna 9 tutuklama

105 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonuna 9 tutuklama
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AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki incelemede, 105 milyon TL'nin yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun' kapsamında yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para nakline aracılık edilmesine imkan sağlamak amacıyla komisyon karşılığı banka hesap bilgilerini toplayan ve banka hesap bilgilerini kiralayan 9 şüpheli tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarının incelenmesinde 105 milyon TL'nin yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarıldığı belirlendi. Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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