Kilis'te 104 yaşındaki kadının yeni kimlik başvurusu evinde yapıldı

Güncelleme:
Kilis'te 104 yaşındaki Döne Kurtoğlu'nun kimlik kartı başvurusu, hasta ve yaşlılar için uygulanan evde başvuru hizmeti kapsamında gerçekleştirildi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, kimliğin en kısa sürede Kurtoğlu'na ulaştırılacağını belirtti.

Kilis'te 104 yaşındaki Döne Kurtoğlu'nun yeni kimlik başvurusu evinde yapıldı.

Kilis İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli, İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellilerin işlemlerini evlerinde yapıyor.

Parmak izi alarak evrakları hazırlayan personel, başvuruları alınan vatandaşların kimlik kartlarını evine gönderiyor.

Uygulamadan yararlanan 104 yaşındaki Döne Kurtoğlu'nun da kimlik kartı başvurusu evinde yapıldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mustafa Ateş, "Döne teyzemiz yaşlı olduğu için oğlunun başvurusu ile kimlik kartı başvurusunu evde yaptık. En kısa zamanda yeni kimliğini adresine göndereceğiz." dedi.

