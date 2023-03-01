100'den Fazla Sürücüsüz Taksi Wuhan Yollarında Güncel Haberler Teknoloji firması Baidu'nun otonom araç çağırma platformu Apollo Go tarafından işletilen tamamen sürücüsüz taksi sayısı, Çin'in orta kesimindeki Wuhan kentinde 100'ü aştı. Teknoloji firması Baidu'nun otonom araç çağırma platformu Apollo Go tarafından işletilen tamamen sürücüsüz taksi sayısı, Çin'in orta kesimindeki Wuhan kentinde 100'ü aştı. Teknoloji firması Baidu ve Wuhan Belediyesi Ekonomi ve Enformasyon Bürosu'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, kentte şu anda otonom sürüş araçlarının ticari faaliyeti için 750 kilometreden fazla akıllı ve internet bağlantılı test yolu bulunuyor. Wuhan'da ortalama 530 kilometrekarelik bir alanı kaplayan otonom taksi hizmeti, yaklaşık 1,5 milyon kişiye sunuluyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Tragger Wuhan Güncel Haberler

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