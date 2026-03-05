Bakan Kacır: "10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Başarıyla Tamamlandı"

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "10. Ulusal Antarktika Bilim Seferimiz başarıyla tamamlandı. Bilim insanlarımız, Antarktika'nın zorlu koşullarında bir aydan fazla sürede 15 araştırma projesini hayata geçirdi" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"10. Ulusal Antarktika Bilim Seferimiz başarıyla tamamlandı. Bilim insanlarımız, Antarktika'nın zorlu koşullarında bir aydan fazla sürede 15 araştırma projesini hayata geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitümüzün koordinasyonunda yürüttüğümüz kutup araştırma seferlerimizle ülkemizin bilimsel kapasitesini artırmaya, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel sorunlara çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Antarktika'da kalıcı Türk Bilim Araştırma Üssü kurmak ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi içerisinde 'Danışman Ülke' statüsü elde etmek."

Kaynak: ANKA