Haberler

Bakan Kacır: "10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Başarıyla Tamamlandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antarktika'da bir aydan fazla süren 10. Ulusal Bilim Seferi'nin başarıyla tamamlandığını ve 15 araştırma projesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Kacır, Türkiye'nin bilimsel kapasitesini artırmayı ve Antarktika'da kalıcı bir araştırma üssü kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "10. Ulusal Antarktika Bilim Seferimiz başarıyla tamamlandı. Bilim insanlarımız, Antarktika'nın zorlu koşullarında bir aydan fazla sürede 15 araştırma projesini hayata geçirdi" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"10. Ulusal Antarktika Bilim Seferimiz başarıyla tamamlandı. Bilim insanlarımız, Antarktika'nın zorlu koşullarında bir aydan fazla sürede 15 araştırma projesini hayata geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitümüzün koordinasyonunda yürüttüğümüz kutup araştırma seferlerimizle ülkemizin bilimsel kapasitesini artırmaya, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel sorunlara çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Antarktika'da kalıcı Türk Bilim Araştırma Üssü kurmak ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi içerisinde 'Danışman Ülke' statüsü elde etmek."

Kaynak: ANKA
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!