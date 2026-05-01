1 Mayıs'ta Beşiktaş'tan Taksim'e Yürümek İsterken Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ın farklı sokaklarından Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve İşçi Öğrenci Birliği üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kentte yapılan eylemlerde 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. HKP ve İşçi Öğrenci Birliği üyeleri, sabah saatlerinde Beşiktaş'ın farklı sokaklarından Taksim'e yürümek isterken, polisin müdahalesi sonucu yaklaşık 60 kişi gözaltına alınmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi'nin sosyal medya yapılan açıklamada, "Bu sabah Beşiktaş'tan Taksim'e doğru yürüyüşe geçtikleri sırada, halk düşmanı AKP'gillerin emriyle hukuksuzca gözaltına alınan 42 yoldaşımız serbest. Şimdiden ilan ediyoruz: 2027 1 Mayıs'ında da Taksim'deyiz. Taksim vatanımızı özgürleştirinceye dek mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Taksim için savaşanlar" ifadesine yer verildi.

"1 Mayıs alanı Taksim Meydanı'dır"

İşçi Öğrenci Birliği'nden yapılan açıklamada ise "1 Mayıs alanına ulaşmak için Beşiktaş'tan Taksim'e doğru yürüyen ve yürürken kolluk kuvvetleri tarafından haksız yere durdurulan, ters kelepçe uygulaması ve işkence ile gözaltına alınan İşçi Öğrenci Birliği üyesi arkadaşlarımızın hepsi serbest bırakıldı. Tekrardan hatırlatıyoruz: 1 Mayıs alanı Taksim Meydanı'dır. Her sene tekrarladıkları hukuksuz uygulamalar, mücadelemizle son bulacak" denildi.

Kaynak: ANKA
