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1 kişinin öldüğü kumarhane kavgasında 3 kişi tutuklandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, yaralılarından 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1 kişinin öldüğü kumarhane kavgasında 3 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişini öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, yaralılarından 3'ü tutuklandı.

9 Temmuz saat 02.30 sularında merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta iddiaya göre, kumarhane olarak işletilen bir mekanda alacak verecek meselesi yüzünden Fırat Güzel, Süleyman Y., Habip P., Sercan T. ve Serhat T., çıkan silahlı kavgada yaralanmıştı.

Yaralılardan Fırat Güzel, hayatını kaybederken, tedavileri tamamlanan yaralılardan Süleyman Y., Sercan T. ve Serhat T., emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Diyarbakır Yenişehir Fırat Güncel Haberler

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