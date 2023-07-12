1 kişinin öldüğü kumarhane kavgasında 3 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişini öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, yaralılarından 3'ü tutuklandı.

9 Temmuz saat 02.30 sularında merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta iddiaya göre, kumarhane olarak işletilen bir mekanda alacak verecek meselesi yüzünden Fırat Güzel, Süleyman Y., Habip P., Sercan T. ve Serhat T., çıkan silahlı kavgada yaralanmıştı.

Yaralılardan Fırat Güzel, hayatını kaybederken, tedavileri tamamlanan yaralılardan Süleyman Y., Sercan T. ve Serhat T., emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.