1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

AKSARAY'da dün TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Bozkıl'ın (30) öldüğü kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde yeşil ışık yanmasıyla hareket eden hafif ticari araca TIR'ın çarpması yer alıyor. Kayıtta, çarpmanın etkisiyle TIR7ın hafif ticari aracı yaklaşık 30 metre sürüklemesi ardından devrilmesi görülüyor. Kaza, dün saat 01 .30 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İbrahim Halil Caymaz (27) yönetimdeki 06 DGG 832 plakalı TIR, kavşakta Osman Bozkıl'ın (30) kullandığı 16 HCT 96 plakalı hafif ticari araçla çarptı. Kazada sürücüler Caymaz ve Bozkıl yaralandı. Araç içinde sıkışan Bozkıl, İtfaiye AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 2 yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Osman Bozkıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Caymaz'ın tedavisi sürüyor. KAZANIN GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde yeşil ışık yanmasıyla hareket eden hafif ticari araca TIR'ın çarpması yer alıyor. Kayıtta, çarpmanın etkisiyle TIR'ın hafif ticari aracı yaklaşık 30 metre sürüklemesi ardından devrilmesi görülüyor.