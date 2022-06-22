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1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı - Abdulkadir Aydınışık - Güncel
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1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı

BALIKESİR'de İsmail Ertek (56), tartıştığı 1 çocuk annesi Sevim Özdemir'i (38) pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendi başına da ateş ederek ağır yaralandı.

BALIKESİR'de İsmail Ertek (56), tartıştığı 1 çocuk annesi Sevim Özdemir'i (38) pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendi başına da ateş ederek ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Edremit ilçesindeki Oruç Reis Parkı yakınlarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası şoför İsmail Ertek ile evli ve 1 çocuk annesi Sevim Özdemir, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Ertek, kaçmaya çalışan Özdemir'e pompalı tüfekle ateş ederek sırtından vurdu. Ertek, daha sonra aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail Ertek ise ağır yaralı olarak ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Güncel

Edremit Güncel Haberler

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