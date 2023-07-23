Üye Girişi
Haberler

1 buçuk milyon TL'lik balık çalan şahıslara polisten suç üstü

Güncel Haberler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde su ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmeyi farklı zamanlarda balık çalarak 1 buçuk milyon TL zarara uğratan 6 şahıs, polis ekipleri suçüstü yakalandı. Tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 buçuk milyon TL'lik balık çalan şahıslara polisten suç üstü

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde su ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmeyi farklı zamanlarda balık çalarak 1 buçuk milyon TL zarara uğratan 6 şahıs, polis ekipleri suçüstü yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde su ürünleri üzerine faaliyet gösteren işyerini bu zamana kadar toplamda 1 buçuk milyon TL maddi zarara uğratan K.A., H.İ.Y., E.D.B., O.S., O.K. ile M.E.R. yine aynı işyerinden balık çalarken suçüstü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.A. ile H.İ.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sahilli - Güncel

Hatay Arsuz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title