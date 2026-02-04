Haberler

Trump, Putin'in "Ukrayna'ya bir hafta saldırmama" sözünü tuttuğunu söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "bir hafta Ukrayna'yı vurmama" sözünü tuttuğunu ifade ederek, bu sürenin pazar günü sona erdiğini belirtti.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve geçici bütçeyi imzaladığı törenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ve Moskova'nın "bir hafta Ukrayna'ya saldırmama" sözünün hatırlatılması üzerine, Trump, "Bu konu, pazar gününden pazar gününe kadardı. Sonra da dün gece (Rusya) ona ( Ukrayna'ya) sert bir darbe indirdi. O, sözünü tuttu. Biliyorsun, bir hafta uzun bir süre." dedi.

Trump, pazar günü söz konusu sürenin dolduğuna dikkati çekerek, "Ben onun (Putin'in) savaşı bitirmesini istiyorum. Onunla konuştum, savaşı bitirmesini istiyorum." diye konuştu.

Donald Trump, Rusya- Ukrayna görüşmelerinin sonucunda bir barış anlaşmasına varmayı çok istediklerini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin çarşamba günü Abu Dabi'de "üçlü bir görüşmede" bir araya gelerek Rusya-Ukrayna barış anlaşması için ileri görüşmeler gerçekleştireceğini açıklamıştı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşme de 24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
