Lübnan: İsrail'in güneydeki işgali devlet otoritesinin genişletilmesini engelliyor

Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyinde devlet otoritesinin genişletilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail'in işgal ettiği noktalardan çekilmemesi olduğunu söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Başbakan Selam, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Lübnan Başbakanı Selam, Al Nahyan'a ülkesindeki mali ve ekonomik reformlar sürecinde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdi.

Selam, Litani Nehri'nin güneyinde devlet otoritesinin genişletilmesinin önündeki en büyük engelin, İsrail'in işgal altında tuttuğu noktalardan çekilmemesi olduğunu vurguladı.

Lübnan'daki duruma ilişkin Selam, İsrail saldırılarını durdurmak ve işgal altında tuttuğu noktalardan çekilmesini sağlamak için uluslararası desteğin sağlanması gerekliliğine dikkati çekti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ateşkesi neredeyse her gün saldırılar düzenleyerek ihlal eden İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çekilmeyi reddediyor.

Kaynak: AA / Stephanie Rady - Güncel
