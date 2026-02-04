Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi ile Trump'ın Gazze planını görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ile ABD Başkan Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planının tam olarak uygulanması ve yardım ulaştırılmasında işbirliği konularını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Safedi ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin Gazze'deki gelişmeler ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasında işbirliği konularını kapsadığı belirtildi.

Safedi ile Waltz'ın, ayrıca Gazze'de ateşkese uyulması ve ABD Başkanı Trump'ın planının tam olarak uygulanmasını sağlamaya yönelik çabaları ele aldığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de 509 Filistinliyi öldürdü, 1405 kişiyi yaraladı.