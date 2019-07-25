Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel kimdir, kaç yaşındaydı?

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Günay Tuncel, 24 Temmuz Çarşamba günü hayatını kaybetti. Birçok ismin şöhret olmasını sağlayan Günay Tuncel, internette aranmaya ve sorgulanmaya başlandı. Peki Günay Tuncel kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapardı?

GÜNAY TUNCEL KİMDİR?

Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul'da varlıklı bir ailede doğmuştur. Liseyi bitirdikten sonra Üniversiteyi okumadı. 19 yaşından itibaren 9 yıl playboy hayatı yaşadı.

Tiyatrocu Zerrin Sümer ile evlenince, çalışmaya karar verdi ve ilk kez As Kulüp'te müdür olarak işe başladı. Bir sene orada çalıştıktan sonra Süzer Plaza Otel'in olduğu yerde 'Lalezar' adlı restoranda müdür olarak çalıştı. Burada; Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan, haftanın yedi günü sahneye çıkardı.

1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye'de "Günay Restaurant" adı ile mekanı açtı. Açılıştan itibaren Leman Sam ile 11 yıl çalıştı. Sevgili oldular bu süre içerisinde.

Günay Tuncel, 2009 yılında Şişli'deki Günay Restorant'ı yaklaşık 650 bin TL'ye devretti ve Kuruçeşme'debalıkçı restoranı açtı. Fakat işler umduğu gibi gitmedi ve iş hayatını noktaladı.

Günay Tuncel, 24 Temmuz Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evlilikleri:

1.eşi : Tiyatrocu Zerrin Sümer ile evlendi. Boşandı. Büke (d.1978) adında bir oğlu vardır.

2.eşi : 1980 yılından beri Leman Sam ile evlenmedi ama 11 yıl birlikte yaşadı. 1991 yılında ayrıldılar.

3.eşi : 1997 yılında Fatma Sevil Özdikmen ile evlendi. 29 Mart 2002 Tarihinde 5 yıllık eşi Fatma Sevil'den boşandı.

4.eşi : 2 Haziran 2002 tarihinde Ahu Erbaydar (d. 20 Temmuz 1978) ile evlendi. 12 Ocak 2004 tarihinde Ahucan adında kızı ve Günay Can (d.2007) adında oğlu oldu. 2009 yılında boşandılar.