GÜMÜŞHANE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı
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GÜMÜŞHANE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane Üniversitesi Merkez Kampüsü önündeki araçlar Öğrencilerin YKS'nin ilk oturumu için binaya girişleri Öğrencilerin girişlerde dezenfektan kullanması Öğrencilere kimlik kontrolü yapılması Salon dışında bekleyen aileler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme...

Gümüşhane Üniversitesi Merkez Kampüsü önündeki araçlar

Öğrencilerin YKS'nin ilk oturumu için binaya girişleri

Öğrencilerin girişlerde dezenfektan kullanması

Öğrencilere kimlik kontrolü yapılması

Salon dışında bekleyen aileler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor. Gümüşhane Üniversitesi'nin Merkez Kampüsü'ne gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından Kovid-19 önlemleriyle sınav salonlarına alındı.

GÜMÜŞHANE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı
GÜMÜŞHANE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı
GÜMÜŞHANE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı
GÜMÜŞHANE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
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