GÜMÜŞHANE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Gümüşhane Üniversitesi Merkez Kampüsü önündeki araçlar Öğrencilerin YKS'nin ilk oturumu için binaya girişleri Öğrencilerin girişlerde dezenfektan kullanması Öğrencilere kimlik kontrolü yapılması Salon dışında bekleyen aileler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme...