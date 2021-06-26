Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
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Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gümüşhane-Kelkit karayolunda kayganlaşan yolda tırın kayan dorsesi minibüse çarptı.

Gümüşhane-Kelkit karayolunda kayganlaşan yolda tırın kayan dorsesi minibüse çarptı. Minibüsün koltuklarının araç dışına çıktığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'den Kelkit istikametine giden Nevzat Bayar yönetimindeki 29 DE 621 plakalı tırın dorsesi Pekün Dağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak karşı yönden gelen Hasan Saraç (55) yönetimindeki 61 KR 343 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü Saraç ile aynı araçtaki Şadıman Saraç (55), Zeynep Saraç (25), Yasin Ava (34), Arif Atilla Ava (47), Asiye Ava (23) ve Nermin Çağlar (47) yaralandı. Kaza sonucu aracında sıkışan minibüs sürücüsü Hasan Saraç, olay yerine çağırılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kelkit İtfaiyesi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı
Gümüşhane'de tırın kayan dorsesi minibüse çarptı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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