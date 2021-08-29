Gümüşhane'deki yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
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Gümüşhane'deki yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Gümüşhane'deki yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de bir köyde çıkan yangında 2 ev ve ahırda hasar oluştu.

Gümüşhane'de bir köyde çıkan yangında 2 ev ve ahırda hasar oluştu.

Merkeze yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bağlı Boğalı köyünün Kacili Mahallesi'nde, Üzeyir Demirbilek ve İsmet Anaç'a ait birleşik evlerde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Hızla alev alan ahşap evlerde yaşayanlar durumu fark edip dışarı çıkarak ahırdaki hayvanları kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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