Gümüşhane'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Gümüşhane'de 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fuat Ayhan'ın cenazesi toprağa verildi.
Gümüşhane'de 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fuat Ayhan'ın cenazesi toprağa verildi.
Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünde vefat eden Ayhan'ın cenazesi evinden alınarak Emirler Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.
Ayhan'ın naaşı, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Ayhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Serdar Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Jandarma Binbaşı Kadir Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Torul İlçe Emniyet Amiri Tolga Genç ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz