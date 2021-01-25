Gümüşhane'de kum yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Gümüşhane'de kum yüklü tır devrildi: 1 yaralı

25.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:32
Gümüşhane'de kum yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Gümüşhane'de devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'de devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'den Kürtün istikametine giden Barış Pekdemir yönetimindeki 28 K 5802 plakalı tır, Kirazlık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Tırın kasasındaki tonlarca kumun yol kenarına döküldüğü kazada, sürücü Pekdemir hafif yaralandı.

Pekdemir, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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