Gümüşhane'de kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor

Gümüşhane'de 7 Haziran'dan itibaren kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane'de 7 Haziran'dan itibaren kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kürtün ilçesinin Üçtaş köyüne bağlı Kıran Mahallesinde yaşayan Burhan Meral (35), 7 Haziran'da sabah saatlerinde Yemişen Yaylası'na gitmek için evinden ayrıldı.

Akşam saatlerine doğru kendisinden haber alamayan ve Meral'in yaylaya gitmediğini öğrenen yakınları, durumu Kürtün Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kaybolduğu tarihten beri Meral'e ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, jandarma ekipleri ve iz takip köpeğinin de katıldığı aramalardan henüz sonuç alınamadı.

Arama faaliyetine 10'u AFAD, 60'ı jandarma olmak üzere 70 personelin yanı sıra köy sakinleri de katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara