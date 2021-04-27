Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
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Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti

Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gökbilimciler tarafından Ay'ın yeryüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlanan yılın ilk 'Süper Ay'ı Gümüşhane'de kartpostallık görüntüler oluşturdu. Fotoğrafçı Metin Aydın tarafından görüntülenen o anlar, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Dünya'dan 357 bin 615 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle "Süper Pembe Ay" olarak nitelendirilen doğa olayı Gümüşhane'de gökyüzünde muhteşem bir atmosfer oluştu. Ortalama dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yüzde 6 ile yüzde 14 arasında daha büyük gözlemlenen Süper Pembe Ay izleyenleri mest etti.

AY'IN YERYÜZÜNE EN YAKIN NOKTASI

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu zamanda gerçekleşen Süper Pembe Ay'ın gökbilimciler tarafından Ay yörüngesinin yeryüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlandığını kaydeden Aydın, gökyüzündeki bulutların çekilmesiyle birlikte ay fotoğrafını çektiğini söyledi. Aydın, bir sonraki fotoğraf hedefinin 26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan tam "Süper Çiçek Ay Tutulması" olduğunu da sözlerine ekledi.

Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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