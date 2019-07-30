Gümüşhane'de havalimanı inşaatında çalışmalar pistte sürüyor

Gümüşhane ve Bayburt illerine hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında dolgu çalışmaları sürüyor.

İki kenti havalimanı ile buluşturacak Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde yapımı süren havalimanında pist ve altyapı çalışmaları 250 kişilik ekiple ara vermeden devam ediyor.

Gümüşhane şehir merkezine 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve yer tesliminin ardından 13 Mart'ta yapımına başlanan havalimanı projesinin 31 Mart 2020'de tamamlanması öngörülüyor.

Büyük uçakların rahatlıkla inebileceği, yan yollarla 60 metre genişliğinde, 3 kilometre uzunluğunda piste sahip olacak havalimanının bölgedeki turizm, ticaret, sanayi ve istihdamın gelişmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

-"365 gün 24 saat emniyetli inişe ve kalkışa müsait bir havaalanı olacak"

Alanda süren çalışmaları inceleyen ve beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve İl Genel Meclis üyeleriyle yetkililerden bilgi alan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanın bölge için çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Havalimanı projesinin Gümüşhane'ye ulaşım noktasında büyük avantajlar sağlayacağına işaret eden Akgül, şunları söyledi:

"İnşallah 2020 yılında Gümüşhane ve Bayburt'un bir havaalanı olacak ve bölgemize hizmet edecek. Bölgemizde 365 gün 24 saat emniyetli inişe ve kalkışa müsait bir havaalanı olacak. Yeni Zigana Tüneli, Vauk Tüneli ve havaalanı ile beraber Gümüşhane ulaşımda üst noktaya çıkmış olacak. Hemşehrilerimiz havaalanıyla birlikte konforlu rahat bir yolculuk ve seyahat etme şansına sahip olacak. Gümüşhane-Bayburt Havaalanı bir bölge havaalanı olacak. Trabzon, Erzincan ve Erzurum havaalanlarında yaşanan sıkıntılarda havaalanımız bölgeye hizmet edecek. O açıdan da çok şanslı bir bölgedeyiz. Bölgemizde sağlıklı bir hizmet sunmuş olacağız."

-250 kişi çalışıyor

Alandaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bayburt Grup Firması Koordinatörü Ufuk Mintaş da çalışmaların pistte devam ettiği bilgisini vererek, pist çalışmalarında yüzde 30'a ulaştıklarını bildirdi.

Çalışmaları gece-gündüz demeden 250 kişilik ekiple sürdürdükleri bilgisini paylaşan Mintaş, "İşe başladığımız günden bugüne kadar sahadaki fiziki gerçekleşmemiz yüzde 30 seviyesinde. Pistimiz 3 kilometre uzunlukta, 45 metre ana olmak üzere banketleriyle beraber 60 metre genişliğinde. Havaalanı toplam pist, apron ve taksi yolları dahil olmak üzere 212 bin 500 metrekare bir alanı içeriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA