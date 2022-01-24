Gümüşhane'de hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin - Haberler
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Gümüşhane'de hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin

Gümüşhane'de hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yoğun kar yağışı sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, can, mal ve ulaşım güvenliğine olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

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