Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Canca Mahallesi'nden kent merkezine giden Ali Palancı'nın kullandığı 29 DA 229 plakalı beton mikseri, Süleymaniye Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Palancı, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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