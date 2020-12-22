Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü
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Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü

22.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:14
Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü

Gümüşhane'de yolun karşısına geçemeye çalışan tır sürücüsü, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de yolun karşısına geçemeye çalışan tır sürücüsü, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde tır şoförü Emrullah Kaba (56), Gümüşhane-Trabzon kara yolunun İkisu köyü mevkisinde aracını park ederek yolun karşısındaki dinlenme tesisine gitti.

Burada yemeğini yedikten sonra aracına dönmek için tekrar yolun karşısına geçmeye çalışan Kaba'ya, Torul istikametine giden E.B'nin kullandığı 29 DB 126 plakalı cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve Erzurumlu olduğu öğrenilen Kaba, kaza yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

E.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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