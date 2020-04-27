Gümüşhane'de altın arama dedektörüyle yakalanan kişinin evinde 70 sikke bulundu
Gümüşhane'de, altın arama dedektörüyle yakalanan kişinin evinde 70 tarihi sikke ele geçirildi.
27.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:54
Gümüşhane'de, altın arama dedektörüyle yakalanan kişinin evinde 70 tarihi sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Şiran ilçesinin Yeşilbük beldesinde devriye görevi yürüten jandarma asayiş timleri, yol kenarındaki tarlada bulunan bir şahsın kendilerini görünce kaçtığını farketti.
Harekete geçen ekipler, bir süre kovaladığı M.T'yi (30) elinde altın arama dedektörüyle yakaladı.
M.T'nin evinde yapılan aramada 70 tarihi sikke ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine altın arama dedektörü ile sikkelere el koyulurken şüpheli M.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA