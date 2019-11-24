Gümüşhacıköy'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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Gümüşhacıköy'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Gümüşhacıköy ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile program düzenlendi.

24.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:00
Gümüşhacıköy'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile program düzenlendi.

'nda düzenlenen törende, Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde devam eden programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.


Daha sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.


Programa, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
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