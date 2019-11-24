Gümüşhacıköy'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Gümüşhacıköy ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile program düzenlendi.
Gümüşhacıköy ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile program düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde devam eden programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.
Daha sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
Programa, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri öğrenciler ve öğretmenler katıldı.