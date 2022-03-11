Gümrük kaçağı olduğu belirlenen 149 içki ele geçirildi

EDİRNE (İHA) - Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 149 adet içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 15 adet viski, 26 adet votka, 108 adet bira olmak üzere toplam 149 adet gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Yapılan operasyon sonucu 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa