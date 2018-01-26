Gülüç Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" İmzalandı

Gülüç Belediyesi bünyesinde çalışan memurları kapsayan 2018-2019 dönemi Sosyal Denge Sözleşmesi'nde anlaşma sağlandı.

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Yerel Hizmet Sendikası ile yapılan görüşmelerde 20 memuru kapsayan sosyal denge tazminatında yüzde 100 artış yaparak anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Biz bir aileyiz, birlikte güçlüyüz, birlikte ayaktayız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri sizlerle beraber başardık, bundan sonra da sizlerle daha güzel hizmetlere beraber imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Sözleşme, Türk Yerel Hizmet Sendikası Şube Başkan Yardımcıları Haydar Açıkgöz, Hasan Çöğendez, Belediye Yazı İşleri Müdürü Kerim Sönmez ve Tevfik Yıldız'ın da katılımı ile imzalandı.