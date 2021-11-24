Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Gülşen Coşkun hakkında araştırmalar yapılıyor. Gülşen Coşkun kimdir? Gülşen Coşkun kaç yaşında, nereli? Gülşen Coşkun hayatı ve biyografisi!

GÜLŞEN COŞKUN KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da doğan Gülşen Coşkun Bahçelievler Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Gülşen Coşkun 2003-2008 yılları arasında Radyo Bilkent'te haber sundu, İdari İşler Sorumluluğu üstlendi.

Başarılı gazeteci bir süre Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Kibaroğlu ile dış politika programı sundu. Ayrıca kültür - sanat programları da hazırlayıp sundu.Üniversite yıllarında UNHCR, TRT Ankara Radyosu ve Star Haber'de de staj yaptı. Üniversite 2. sınıfta stajyer olarak başladığı CNN TÜRK'te ise muhabirliğe devam ediyor. İngilizce biliyor.

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