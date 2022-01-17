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Gülşen cephesinden flaş boşanma açıklaması!

Gülşen cephesinden flaş boşanma açıklaması!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sahnedeki iddialı kıyafetleriyle günlerdir magazin gündemini meşgul eden Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'ndan boşanıyor mu? Gülşen cephesinden son dakika açıklaması geldi...

2016'da Barcelona'da nikah masasına oturan ünlü popçu Gülşen ile aranjör Ozan Çolakoğlu'nun boşanacağı iddia edildi.

Azur adında bir oğlu olan ünlü çiftin, evleri ayırdığı da öne sürüldü.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Sahnedeki iddialı kıyafetleriyle günlerdir magazin gündeminde olan Gülşen hakkındaki bu iddia herkesi şaşırttı.

"ÇOK MUTLULAR, BOŞANMAYACAKLAR"

Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, boşanma iddialarına cevap verdi. Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşan Şentürk, "Kesinlikle yalan haber. Hatta çok mutlular. Gülşen Hanım böyle konularda konuşmayı sevmez biliyorsunuz. Ozan Bey'in de evden ayrılması söz konusu değildir. " ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları yalanladı.

EŞİNE DESTEK VERMİŞTİ

Çolakoğlu'nun ayrılık kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da, ünlü müzisyen daha önce bu konuyla ilgili eşine destek vermişti.

Çolakoğlu, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." ifadelerine yer vermişti.

Gülşen cephesinden flaş boşanma açıklaması!

Gülşen cephesinden flaş boşanma açıklaması!

Gülşen cephesinden flaş boşanma açıklaması!

Gülşen cephesinden flaş boşanma açıklaması!

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Ozan Çolakoğlu, Barcelona, Evlilik, Gülşen, Magazin, Haber

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