Gülnar'da engelli vatandaşlara özel fidanlık tesisi Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Soner Demir, engellilerin için Gülnar'da fidanlık tesisi kurulacağını bildirdi.

Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Soner Demir, engellilerin için Gülnar'da fidanlık tesisi kurulacağını bildirdi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylerin yeni bilgi ve beceri kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Yeni ürünler oluşturarak kurumların ihtiyaçlarını karşılamayı planladıklarını belirten Demir, "Fidanlık için Gülnar Belediyesi ile çalışmalara başladık. Burayı en kısa sürede faaliyete geçirmeyi istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA