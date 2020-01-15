: Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

15.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:37

Tunceli'de 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, sürerken olayla ilgili detaylara ulaşıldı. Genç kızın kaybolmadan bir gün önce yurtta bulunan arkadaşına kötü olduğunu ve kendini Munzur'a atacağını söylediği öğrenildi.

Ayrıca Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaldığı yurttan 5 Ocak günü çıkıp bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yurtta kalan arkadaşları Kübra O, ve Dilek M'nin emniyete giderek 'kayıp' müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

ERKEK ARKADAŞININ BİR KIZLA FOTOĞRAFINI GÖRDÜ

Polise ifade veren aynı yurtta kalan arkadaşı Dilek M, "Gülistan yaklaşık bir ay önce erkek arkadaşı Z.A'dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Z.A'nın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan'ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.

MOBESE VE TÜM KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Üniversiteli Gülistan'ın kaybolmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameraları başta olmak üzere civarda bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerine göre Gülistan Doku'nun kaybolduğu, 5 Ocak 2020 günü öğle saatlerinde Munzur Üniversitesinden tek başına yürüdüğü, daha sonra ise dolmuşa bindiği; aynı gün başka bir görüntüde ise Gülistan Doku'nun Sarı Saltuk Viyadüğü ve Dinar Köprüsü üzerinde tek başına beklediği görüldü.Bunun üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Jandarma SAK Timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD ekipleri bu bölgede arama başlattı.

ARAMALARDA REÇETE VE NOT KAĞIDI BULUNDU

Yapılan aramalarda Sarısaltuk Viyadüğü altında Gülistan Doku'ya ait olan reçete ve not kağıdı ele geçirildi. Bulunan not kağıdı, Gülistan'nın diğer yazılarıyla mukayese için, incelenmek üzere kriminal şubeye gönderildi.

AİLESİ YURTTA BAŞKA NOT BULDU

Bu arada Diyarbakır'da yaşayan ve olayın ardından Tunceli'ye gelen Gülistan'ın ailesinin yurt odasında yaptıkları aramada 'Vasiyetim' başlıklı bir notu bulduğu ve bunun da soruşturma dosyasına konduğu öğrenildi. Ailenin notu bulması üzerine savcı talimatıyla yurtta arama yapan polis, Gülistan'a ait olan flash bellek, SD kart ve diğer materyallare el koydu.

Gülistan Doku'yla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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